За какое время должна прибыть «скорая» в Баку?

Бригады скорой помощи, согласно принятым в Азербайджане нормативам, в экстренных случаях должны приезжать по вызову не позднее, чем через 20 минут, при неотложных - в течение часа.

Как сообщил haqqin.az заместитель главврача по оперативным и госпитальным вопросам Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Мурад Мирзазаде, в минувшем году бригады скорой помощи в Баку прибывали к пациентам в пределах установленных сроков.

Вместе с тем М.Мирзазаде отметил, что горожане часто путают понятия экстренной и неотложной помощи. Срочные (экстренные) вызовы принимаются при жалобах на сердечно-сосудистые недомогания, гипертонию, подозрении на инсульт и инфаркт, травмах в результате дорожно-транспортных происшествий, в связи с родами и заболеваниями детей младше одного года. Все эти случаи имеют прямое отношение к скорой медицинской помощи.

Неотложка же работает с пациентами с высокой температурой, если заболевший по какой-то причине не обратился в поликлинику, или в иных не угрожающих жизни больного случаях.

«Разумеется, «скорая» выполняет все вызовы без исключения и оказывает необходимую медицинскую помощь, но есть различия по времени прибытия», - подчеркнул врач.

Выезжает «скорая» и для констатации летальных исходов. Обычно это требуется потому, что родственникам скончавшегося нужен документ, в котором бы врачи подтвердили факт смерти. В последующем этот документ передают в поликлинику, полицию и т.д.