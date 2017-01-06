Газовая война между Ираном и Туркменией

С 1 января Туркмения ограничила поставки газа в Иран. В Ашхабаде заявили, что Тегеран не расплачивается по долгам. Шантаж, однако, пока не срабатывает. Тегеран не собирается срочно выплачивать спорный долг. Иранская национальная газовая компания (NIGC) заявила, что именно «Туркменгаз» нарушает контракт и у иранской стороны есть веские причины подать иск в международный арбитраж. О перипетиях газового скандала между двумя странами пишет российское издание Eurasia Daily.

Иранская национальная газовая компания не отрицает, что не погасила еще полностью долг в $4,5 млрд. Однако в Тегеране подчеркивают, что Иран выплачивал задолженность даже в санкционный период, когда денежные переводы были невозможны, — продуктами и товарами. Туркмения при этом, по версии иранской стороны, нарушала контракт по объемам и качеству газа.

Как уточняет иранское издание PressTV.ir, в центре спора остаются $1,8 млрд., которые Тегеран задолжал Ашхабаду за поставки газа с 2007 на 2008 год. В то время по Ирану ударили сильные морозы и в 20 провинциях северо-востока страны начались перебои с газоснабжением. Как результат, Тегеран увеличил отбор газа из туркменского газопровода и был вынужден согласиться на новую цену на «голубое топливо». По данным PressTV.ir, она выросла в 9 раз — с $40 до $360 за тысячу кубометров.

Туркменская сторона жалуется, что не раз предупреждала Тегеран о долге. Однако за 10 лет ситуация на северо-востоке Ирана изменилась, и Тегеран, судя по всему, решил не уступать, а начать собственную игру. Как сообщает иранское агентство Mehr, суточная подача газа из Туркмении снизилась на 10 млн кубометров и составляет сейчас 4-5 млн кубометров. Дефицит для энергогенерирующих и промышленных предприятий покрывается внутренними поставками по специальному распоряжению министра нефти Бижана Зангане.

Ограничение поставок газа из Туркмении в Иран последовало вслед за многочасовыми переговорами в канун Нового года в Ашхабаде. На них обе стороны так и не смогли договориться о долге и ценах на газ. И хотя Иран заявил о возможности международного арбитража, в Иранской национальной газовой компании по-прежнему надеются на урегулирование спора за столом переговоров и рассчитывают на новое пятилетнее соглашение о поставках газа.

Как и многие центральноазиатские страны, Туркмения оказалась в экономическом кризисе и сейчас ей нужны деньги. В этой ситуации требования Ашхабада логичны, однако шантаж с ограничением газоснабжения может привести к тому, что Туркмения окажется в газовом тупике. За 10 лет изменилась не только ситуация в Иране. Если в 2008 году Туркмения поставляла ежегодно 40 млрд кубометров в Россию, только строился газопровод в Китай и Ашхабад был «на коне», то теперь из клиентов у центральноазиатской страны остались только Китай и Иран. С прошлого года контракт с «Туркменгазом» разорвал «Газпром».

Как заявил замглавы российского холдинга Александр Медведев, компания взяла двухлетнюю паузу, чтобы проанализировать ситуацию. На деле же «Газпром» продемонстрировал Ашхабаду, что на фоне снижения общемировых цен на газ он также должен становиться гибче в сотрудничестве с партнерами. По контракту 2009 года российский холдинг обязался покупать до 30 млрд газа ежегодно по цене почти $300 за тысячу кубометров. При этом Туркмения отказывалась пересматривать условия. В результате «Газпром» самостоятельно снизил цены на газ, подал иск в Стокгольмский арбитражный суд, а с 1 января 2016 года вообще прекратил закупки. Ашхабад в ответ заявил, что «Газпром» не в состоянии платить долги.

Как бы то ни было, но Туркмения потеряла Россию, у которой сейчас достаточно газа, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и экспортные обязательства. И в споре с Ираном проигравшей стороной может оказаться также Ашхабад. С одной стороны, несговорчивость Туркмении с Россией не принесла ей денег, однако уже лишила миллиардов долларов прибыли. С другой стороны, газовый конфликт с Ираном нарастает, и в Тегеране в последние годы все чаще говорят о прекращении сотрудничества с Туркменией, для которой Иран в 1997 году стал первым экспортным рынком.

Заявления о необходимости прекратить поставки газа из Туркмении не раз делал нынешний министр нефти Бижан Зангане. Очевидно, что Тегеран давит на Ашхабад, чтобы тот снизил цены на газ, но в результате ситуация действительно может закончиться тем, что Туркмения останется с одним клиентом — Китаем. И Пекин вряд ли не попытается воспользоваться ситуацией и сбить цены на газ для себя еще ниже. В прошлом году, по данным Китайской таможни, Пекин покупал «голубое топливо» у Ашхабада в среднем за $185.