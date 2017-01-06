Хакеры устроили массовую атаку на владельцев iPhone

Злоумышленники пытаются украсть учетные данные владельцев устройств от Apple при помощи SMS-сообщений, сообщает Life.ru.

На проблему обратил внимание доменный инвестор и владелец доменной парковки Domain Parking Павел Гросс-Днепров, который рассказал об этом на своей личной странице в Facebook. По его словам, мошенники отправляют SMS-сообщения от имени администрации iCloud, в которых содержатся ссылки на фишинговые сайты.

При переходе по ссылке пользователи передают данные от своей учетной записи мошенникам.

Как отмечается, украденная информация затем может быть использована для разблокировки ворованных или потерянных смартфонов.