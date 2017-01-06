Армения все еще не возвращает тело азербайджанского солдата

Азербайджан призывает международные организации остановить антигуманную деятельность Армении, предпринять необходимые меры для соблюдения ею требований Женевской конвенции и возвращения тела погибшего азербайджанского военнослужащего, говорится в сообщении Госкомиссии по делам пленных, без вести пропавших и взятых в заложники граждан Азербайджана.

Совместно с соответствующими госструктурами продолжаются необходимые меры по возвращению тела военнослужащего ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего во время пресечения диверсии армянской стороны 29 декабря 2016 года, говорится в сообщении.

Как отмечает госкомиссия, несмотря на то, что после этих событий прошла уже неделя, соответствующие структуры Армении предпочитают молчать по данному поводу, не демонстрируя реакции в связи с этой гуманитарной проблемой. Это еще раз доказывает, что армянская сторона, действуя в расчете на общественное мнение внутри страны, пытается выиграть время с целью получения политических дивидендов.

Напомним, 29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. Во время пресечения диверсии армянской стороны погиб военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Чингиз Салман оглу Гурбанов.