AZAL пока не отменил рейсы в Стамбул

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на данный момент не отменила рейсы в Стамбул в связи с плохими погодными условиями в Турции.

Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL, подчеркнув, что «все будет зависеть от метеоусловий на тот момент».

Ранее авиакомпания Turkish Airlines заявила об отмене завтрашнего рейса в Баку. Таким образом, вылететь 7 января в 16:05 из стамбульского аэропорта «Ататюрк» в Баку рейсом TK0334 пассажирам не удастся. А значит, отменяется и рейс TK0335 из Баку в Стамбул, запланированный на 20:55.

Всего «Турецкие авиалинии» отменили 7 января 192 рейса.