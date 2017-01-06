 

Бакинский аэропорт обслужил свыше трех миллионов пассажиров

Автор: Отдел информации 

Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2016 году обслужил 3,26 млн пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю гражданской авиации Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

83,5% пассажиропотока пришлось на долю международных перевозок. В 2016 году в столицу Азербайджана выполнили полеты 28 пассажирских авиакомпаний, включая национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), на долю которого пришлось 51,3% пассажиров, выезжающих за рубеж. В пятерку популярных иностранных авиакомпаний вошли Turkish Airlines, «Аэрофлот», S7 Airlines, FlyDubai и Qatar Airways.

Стамбул, Москва, Дубай и Киев возглавили список самых популярных международных направлений - в прошлом году пассажиропоток в эти города составил 1,37 млн пассажиров.

В 2016 году в Баку начали выполнять полеты авиакомпании Iraqi Airways, Fly Baghdad, ATA Airlines, Air Cairo, «Комиавиатранс», а также российский лоукостер «Победа».

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся  влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

175 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
7 Янв 10° / 4°
8 Янв 10° / 4°
9 Янв 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Бакинский аэропорт обслужил свыше трех миллионов пассажиров
AZAL пока не отменил рейсы в Стамбул
Армения все еще не возвращает тело азербайджанского солдата
Хакеры устроили массовую атаку на владельцев iPhone
Газовая война между Ираном и Туркменией
За какое время должна прибыть «скорая» в Баку?
Авария в аэропорту Франкфурта: есть пострадавшие
Житель Гусара бросил курить и собрал вертолет
Заключенный повесился в исправительной колонии
Зять Эрдогана обвинил США в кибератаках
В турецких больницах разместили сотни раненых сирийцев
12 кредитных союзов лишились лицензии
Джафарова зарезали на глазах у сестры
Армяне хотят сделать Истису курортом Вопреки резолюции ООН
Министр обороны Турции обвиняет США в поддержке террористов
По приказу Олланда секретно ликвидировали 40 террористов ИГИЛ
В центре Баку ограничат движение транспорта
По делу о теракте в Измире арестованы 18 человек
Турецкая армия ведет уличные бои в Эль-Бабе
В Канаде азербайджанская девочка стала первой новорожденной в 2017 году
Россия выводит авианосец из Сирии
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В госучреждениях Грузии началась волна увольнений
Куба начинает экспорт в США
Землетрясение в Иране Есть жертвы