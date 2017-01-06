Бакинский аэропорт обслужил свыше трех миллионов пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2016 году обслужил 3,26 млн пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю гражданской авиации Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

83,5% пассажиропотока пришлось на долю международных перевозок. В 2016 году в столицу Азербайджана выполнили полеты 28 пассажирских авиакомпаний, включая национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), на долю которого пришлось 51,3% пассажиров, выезжающих за рубеж. В пятерку популярных иностранных авиакомпаний вошли Turkish Airlines, «Аэрофлот», S7 Airlines, FlyDubai и Qatar Airways.

Стамбул, Москва, Дубай и Киев возглавили список самых популярных международных направлений - в прошлом году пассажиропоток в эти города составил 1,37 млн пассажиров.

В 2016 году в Баку начали выполнять полеты авиакомпании Iraqi Airways, Fly Baghdad, ATA Airlines, Air Cairo, «Комиавиатранс», а также российский лоукостер «Победа».

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.