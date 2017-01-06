 

Азербайджанские пилоты получили новое жилье фото

 

Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях улучшения социально-бытовых условий личного состава Вооруженных сил, 6 января состоялось открытие построенного на авиабазе Военно-воздушных сил очередного жилого дома, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Встретившийся на церемонии вручения служебных квартир с летным и техническим составом, членами их семей министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов от имени руководства министерства поздравил участников мероприятия.

Министр сказал, что сдача в эксплуатацию новых зданий является составной частью работ, проведенных в области улучшения социальных условий военнослужащих. Это является продолжением комплексных мероприятий, реализованных для улучшения жилищных условий личного состава Вооруженных сил.

Было отмечено, что пятиэтажное здание из 50 квартир состоит из полностью отремонтированных трехкомнатных квартир, оснащенных всеми коммуникационными линиями. Здесь созданы все условия для отдыха членов семей военнослужащих.

Получившие жилье военнослужащие выразили признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву за оказанную заботу.

За последние годы свыше 1 000 военнослужащих были обеспечены постоянным жильем, около 1 400  служебными квартирами.

После вручения военнослужащим ключей от квартир руководство Министерства обороны ознакомилось с созданными условиями.

 

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