Джеб Буш отказался идти на инаугурацию Трампа

Экс-кандидат в президенты США от республиканцев Джеб Буш отказался пойти вместе со своей семьей на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Daily Caller.

Бывший губернатор Флориды и брат экс-президента Джорджа Буша-младшего решил не идти на торжественную церемонию. При этом уточняется, что последний раз Джеб был на инаугурации Рональда Рейгана в 1980-е годы, когда его отец официально стал вице-президентом.

Джеб Буш и Дональд Трамп противостояли друг другу в рамках предвыборной кампании среди кандидатов от Республиканской партии. Буш долгое время критиковал Трампа и высказывался против его кандидатуры от республиканцев на выборах президента США.

Тем не менее после победы Трампа на выборах Джеб поздравил его.