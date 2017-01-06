Эрик Хачатуров — армянский предприниматель, многие годы проживающий в Санкт-Петербурге. Он, как и миллионы армян, нашел единственный выход спастись от нынешней трагической реальности в Армении — избрал путь эмиграции. Несколько дней назад Э.Хачатуров узнал из СМИ о посещении армянскими гражданскими активистами Баку, создании армяно-азербайджанской мирной платформы и миротворческих усилиях активистов новой плеяды гражданской дипломатии.

Э.Хачатуров, обратившись в редакцию haqqin.az, изъявил желание поделиться своими мыслями о перспективах примирения двух враждующих народов и открыто заявил о готовности присоединиться к миротворческой платформе. Более того, как утверждает Э.Хачатуров, среди армян, проживающих в России, идея мирной платформы и народной дипломатии обрела большую и искреннюю поддержку.

«Армения и армяне устали от бессмысленной войны» — таков лейтмотив откровений армянского бизнесмена.

Представляем вашему вниманию беседу Э.Хачатурова со спецкором haqqin.az.

- Как вы восприняли Бакинскую платформу мира между Арменией и Азербайджаном, поддержите ли ее? Какие, на ваш взгляд, перспективы в плане урегулирования карабахского конфликта и примирения двух народов открывает эта инициатива гражданских активистов?

- Думаю, Бакинская платформа может принести покой и благополучие как армянскому, так и азербайджанскому народу.

Я целиком и полностью поддерживаю идею платформы, при возможности хотел бы присоединиться к числу ее участников. На мой взгляд, если в данной программе будет задействовано еще больше участников как с нашей, армянской, так и с азербайджанской стороны, то платформа сможет сделать ощутимые, настоящие и эффективные шаги к примирению двух народов.

- Как вы думаете, дала ли Армении и ее народу что-либо положительное карабахская война?

- Карабахская война прежде всего привела к гибели десятков тысяч ни в чем не повинных людей, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Эхо этой трагедии нам отзывается по сей день. Что же все это могло дать Армении и ее народу, кроме колоссальной трагедии для сотен тысяч семей, боли, лишений и страданий, которые продолжаются и сегодня.

- Экс-президент Армении Роберт Кочарян как-то назвал армян и азербайджанцев «генетически несовместимыми». Видите ли вы в этом высказывании правду? Что вообще как человек, который живет вне Армении, вы можете сказать о взаимоотношениях армян и азербайджанцев за пределами Кавказа?

- По профессии я далек от генетики и не могу сказать, на какие именно генетические исследования ссылался Кочарян, утверждая такое, зато могу однозначно констатировать, что общих черт в ментальности, в культуре и быте армян и азербайджанцев не менее 90%. И от этого факта никуда не деться.

Я много лет живу в России, и здесь у меня очень много друзей среди азербайджанцев. Многих из них считаю близкими и настоящими друзьями!

- Какого вы мнения о нынешних властях Армении - «карабахском клане», как их часто называют?

- Власти Армении, в частности президент Серж Саргсян, сегодня для своего народа и страны обернулись таким злом, с которым можно сравнить разве что события 1915 года. Они в буквальном смысле истребляют армянский народ, хотят добиться его полного уничтожения.

- Приедете ли вы в Баку, если вас пригласят, чтобы, как говорится, на месте поддержать «Платформу мира»?

- Я много раз бывал в Баку во времена СССР и с удовольствием готов приехать вновь, чтобы поддержать миротворческую платформу, да и просто погулять по городу, который очень люблю.