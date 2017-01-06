Еще в октябре 2015 года бизнесмен Жовенель Моиз победил на выборах главы самого бедного и неблагополучного государства Западного полушария — Гаити. Однако понадобилось больше года, прежде чем вопрос с президентством был здесь окончательно решен. Ситуация осложнялась тем, что еще 6 февраля 2016 года закончились полномочия прежнего президента, Мишеля Мартеи, и страна надолго осталась без законного руководителя.

И только сейчас суд официально объявил Моиза главой государства. Победу Жовеналя Моиза почти 15 месяцев назад отказались признавать его политические оппоненты, обвиняя власть в фальсификациях и нарушениях закона. Моиз участвовал в выборах как кандидат президентской партии. Когда-то поднявшись на торговле запчастями к автомобилям и бананами, он стал заметной фигурой в гаитянском бизнес-сообществе, развил активную деятельность по водоснабжению острова и развитию местных программ экологичной энергетики. Его главным соперником был Жуд Селестен, обладавший опытом участия в президентской гонке 2010 года.

Тогда тоже первоначальный результат выборов, на которых Селестен был вторым, не был признан. Лидировала Мирланд Манига, бывшая первая леди: ее муж недолго в 1988 году был президентом страны, пока не был смещен в результате переворота. Но Жуда Селестена силой вынудили снять свою кандидатуру во втором туре выборов, и в результате тогда победил бывший певец Мишель Мартеи. Уже из этой короткой предыстории видно, насколько гаитянская политика отличается бурностью и непредсказуемостью.

В октябре 2015 года в списке кандидатов в президенты насчитывалось 54 человека. Когда решено было переголосовать в ноябре 2016 года, их осталось «лишь» 27. Причем выборы должны были состояться раньше, в апреле, но из-за политического разлада договориться о них не удалось. С призывом определиться с руководством страны пришлось выступить даже генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Все эти политические выяснения отношений проходили на фоне кошмарного стихийного бедствия: в октябре 2016 года на Гаити обрушился самый мощный за последние годы ураган в Карибском бассейне. Число погибших достигло тысячи человек, некоторые населенные пункты были разрушены полностью. И это, повторим, в стране, лишенной стабильного политического руководства. Неудивительно, что на участки для голосования месяц спустя пришел лишь 21% избирателей: людям, пережившим трагедию, было просто не до этого.

В этот раз Жовенель Моиз набрал 55%, в то время как Жуду Селестену не получилось взять даже 20% голосов. Такой большой разрыв снял претензии по поводу законности победы. Новому президенту придется очень тяжело. Ураган «Мэтью» нанес и без того слабой экономике ущерб в 2,8 миллиарда долларов. Низкая явка не позволяет рассчитывать на большую поддержку населения. Само население находится в чрезвычайно затруднительном положении: больше 25% — ниже уровня бедности, еще 60% — бедняки. Если президенту Жовенелю Моизу удастся облегчить их положение и как-то запустить на Гаити экономику, это будет уже само по себе настоящее чудо.