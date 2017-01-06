Электричка Баку — Сумгаит будет курсировать и в дневное время

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планирует в будущем открыть дневные рейсы электропоезда Баку — Сумгаит, сказал сегодня заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ЗАО Мадад Шихамиров, передает Trend.

По его словам, планы запустить поезд в дневное время у АЖД имеются.

"Дело в том, что в настоящее время ведутся ремонтные работы на участках Баку — Кешля и Кешля — Баладжары. Работы ведутся в дневное время, поэтому мы не эксплуатируем поезд с девяти утра до четырех часов дня, предоставляя так называемые "ремонтные окна". На этих участках проводятся новые контактные сети. Когда работы будут завершены, мы планируем запустить еще два поезда в промежуток между 14:00 и 16:00", - сказал Шихамиров.

С 7 января электрички из Баку будут отправляться в 08:00, 08:30, 08:55, 16:00, 17:30, 18:05, 18:30, 18:45, 19:10, 19:40 и 20:30. Из Сумгаита – в 07:10, 07:30, 07:45, 08:00, 08:50, 09:17, 09:50, 16:55, 18:18, 18:50 и 19:30.

Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составляет 1,2 маната, эконом-класса — 0,8 маната.