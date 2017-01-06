 

Электричка Баку — Сумгаит будет курсировать и в дневное время

 

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планирует в будущем открыть дневные рейсы электропоезда Баку  Сумгаит, сказал сегодня заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ЗАО Мадад Шихамиров, передает Trend.

По его словам, планы запустить поезд в дневное время у АЖД имеются.

"Дело в том, что в настоящее время ведутся ремонтные работы на участках Баку  Кешля и Кешля — Баладжары. Работы ведутся в дневное время, поэтому мы не эксплуатируем поезд с девяти утра до четырех часов дня, предоставляя так называемые "ремонтные окна". На этих участках проводятся новые контактные сети. Когда работы будут завершены, мы планируем запустить еще два поезда в промежуток между 14:00 и 16:00", - сказал Шихамиров.

С 7 января электрички из Баку будут отправляться в 08:00, 08:30, 08:55, 16:00, 17:30, 18:05, 18:30, 18:45, 19:10, 19:40 и 20:30. Из Сумгаита – в 07:10, 07:30, 07:45, 08:00, 08:50, 09:17, 09:50, 16:55, 18:18, 18:50 и 19:30.

Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составляет 1,2 маната, эконом-класса  0,8 маната.

404 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
7 Янв 10° / 4°
8 Янв 10° / 4°
9 Янв 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Владелец Reina хочет возобновить работу клуба
Азербайджан – оазис во всеобщем пожаре слово об Алиеве
Глава Пентагона: «Россия подрывает влияние США в мире»
Какая разница: ты сидишь за пулеметом или компьютером? эксперт о киберопасности в Азербайджане
Нетаньяху поблагодарил Конгресс США за неприятие резолюции СБ ООН
Грузинское вино примиряет русских и грузин haqqin.az из Тбилиси
Электричка Баку — Сумгаит будет курсировать и в дневное время
Певец ушел, пришел президент наш комментарий
Закир Гаралов отчитался о борьбе с коррупцией
Джеб Буш отказался идти на инаугурацию Трампа
Эрик Хачатуров: «Карабахский конфликт обернулся трагедией для Армении» еще один армянин поддержал Бакинскую декларацию
Центробанк о курсе маната
Азербайджанские пилоты получили новое жилье фото
Солдаты подняли мятежи в трех городах Кот-д'Ивуара
В США огромная катушка с кабелем чуть не сбила несколько машин Видео
Бакинский аэропорт обслужил свыше трех миллионов пассажиров
AZAL пока не отменил рейсы в Стамбул
Армения все еще не возвращает тело азербайджанского солдата
Хакеры устроили массовую атаку на владельцев iPhone
Газовая война между Ираном и Туркменией
За какое время должна прибыть «скорая» в Баку?
Авария в аэропорту Франкфурта: есть пострадавшие
Житель Гусара бросил курить и собрал вертолет
Заключенный повесился в исправительной колонии
Зять Эрдогана обвинил США в кибератаках