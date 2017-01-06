Неприязненные отношения Москвы и Тбилиси не мешают россиянам закупать во все возрастающих объемах грузинские вина и коньяки.

Как сообщает Национальное агентство вина (у кого еще есть такая организация?!), по итогам прошлого года Россия стала главным потребителем грузинских вин.

Грузинские виноделы отгрузили в соседнюю страну около 50 млн бутылок натурального виноградного вина — почти на 40% больше, чем ранее. И это при том, что все больший интерес к грузинским напиткам проявляют Украина, Китай, Польша, Казахстан. Выручка от реализации в 53 странах мира достигла рекордной цифры — около 115 млн долларов. Выходит на лидирующие позиции и грузинский коньяк, успешно конкурируя с французским и армянским. Его экспорт увеличился почти вдвое. И это при том, что ввоз грузинского коньяка в Россию до недавнего времени был запрещен.

Правда, тут не обошлось без везения — армянский коньяк, который всегда был в высокой цене, перестал быть импортной продукцией после того, как Армения стала членом Евразийского союза. По подсчетам экспертов, после девальвации рубля грузинские производители снизили отпускные цены на 10-15%, в результате чего их коньяк становится просто ходовым товаром, чем и объясняется растущий спрос на него в России.

К тому же французы повысили цены на свои знаменитые коньяки, доведя стоимость бутылки до 3 000 рублей. Разумеется, среднестатистический потребитель предпочитает те же напитки из Грузии стоимостью в 5-6 раз дешевле. Грузинские виноделы потирают руки — доходы от экспорта вина, бренди, чачи, разливного бренди и спирта впервые зашкаливают за 200 млн рублей, побив все предыдущие рекорды.

Похоже, то, что не получилось у политиков – наладить взаимопонимание между странами, легко удается грузинскому вину…