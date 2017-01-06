Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Палату представителей Конгресса США за неприятие резолюции Совета Безопасности ООН по поселениям, сообщает ТАСС.

"После возмутительной антиизраильской резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, вчера Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку Израиля и отвергла эту одностороннюю резолюцию. Спасибо вам, члены Конгресса, спасибо тебе, Америка", — сказал премьер.

Высказывания Нетаньяху распространила 6 января его канцелярия.

Как сообщает Washington Post, Палата представителей Конгресса США в четверг большинством голосов приняла заявление, в котором отвергла резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Ожидается, что вскоре аналогичный документ будет рассмотрен и Сенатом. Кроме того, республиканцы в Конгрессе обсуждают возможность принятия законопроекта, который заблокирует выплату США взносов в бюджет ООН.

"И республиканцы, и демократы в Конгрессе знают, что Стена плача не является оккупированной территорией, поэтому они выразили намерение отменить или изменить антиизраильскую резолюцию ООН", — продолжил Нетаньяху.

Премьер добавил, что "именно это (изменение или отмена резолюции) является намерением и планом действий" самого Израиля.

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую активность на палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран — членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции.