 

Какая разница: ты сидишь за пулеметом или компьютером? эксперт о киберопасности в Азербайджане

Автор: Отдел политики 

Минувший год обернулся для российских хакеров грандиозным паблисити. И организовал им беспрецедентную мировую рекламу не кто-нибудь, а самые высокопоставленные руководители и известнейшие политики США.

А все потому, что в целой лавине хакерских атак, обрушившейся на страну, Соединенные Штаты обвиняют именно российских мастеров электронных дел. И хорошо бы, если бы пострадали, как обычно, банки, компании и др., так ведь были обнародованы секретные документы государства, и даже президентская выборная кампания пошла совсем не так, как, видимо, планировалось. И все это дело рук русских хакеров...

Так это или нет, достоверно никому не известно. Однако в канун Нового года американцы ввели очередные санкции против России именно из-за кибератак, а самый непримиримый по отношению к русским сенатор Маккейн назвал электронный штурм со стороны РФ на политические организации США актом войны. Маккейн даже уточнил, что не имеет в виду нечто вроде ядерной атаки, однако считает, что «атака на фундаментальную структуру нации является актом войны».

Другой конгрессмен, Шелдон Уайтхаус, предлагает создать специальную организацию для борьбы с кибератаками и ввести своеобразные «правила уличного движения» в интернете.

«Если на дороги не выпускают небезопасные автомобили, нельзя и на информационную магистраль пускать компьютеры, зараженные вирусами и выполняющие приказы ботнетов», — заявил он.

Глава Центра информационных технологий Осман Гюндуз, хотя и не утверждает, что кибератаки на США организовали русские хакеры, тем не менее, как и Маккейн, считает их «актом войны».

«Какая разница, за компьютером ты сидишь или пулеметом, в результате это такая же беспощадная атака. Поэтому киберугрозы стали в последнее время самым главным риском для безопасности любого государства»,  уверен он.

Именно поэтому О.Гюндуз называет создание Государственного агентства по безопасности специальной связи и информации в Азербайджане весьма положительным фактором.

«Решением главы государства вопросами безопасности интернет-ресурсов госорганов поручено заниматься Управлению службы специальной государственной охраны.    

Серверы, на которых хранятся интернет-ресурсы госорганов, были из-за рубежа переведены в Азербайджан. Вся эта работа оказалась очень результативной: в последнее время каких-либо проблем с безопасностью ресурсов азербайджанских госорганов в интернете замечено не было»,  утверждает эксперт.

В качестве негативного примера он привел соседнюю Грузию, где во время военных действий в 2008 году практически все основные интернет-ресурсы страны, в том числе сайты госорганов, были разгромлены за считанные дни, что очень затруднило руководство операцией.

«Поэтому соответствующим органам нужно учесть, что кибератаки  угроза реальная»,  резюмировал он.

Между тем в прошлом году количество кибератак на Азербайджан увеличилось на 30%. Как сообщили в Центре электронной безопасности при Министерстве связи и высоких технологий, «нападения на сайты происходят ежедневно, и однозначно установить, кем именно осуществляется нападение в киберпространстве, сложно, хотя регулярно проводимые мониторинги очень помогают в этой задаче. Доподлинно известно, что основная часть кибератак в нашей стране осуществляется через армянские адреса».

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