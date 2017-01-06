 

Глава Пентагона: «Россия подрывает влияние США в мире»

 

В последние годы Москва предпринимала попытки уменьшить влияние Вашингтона в мире и подорвать американские интересы. С таким утверждением выступил министр обороны США Эштон Картер в интервью газете WSJ, опубликованном 6 января в ее электронной версии, передает ТАСС.

По версии главы Пентагона, РФ выбрала стратегию «открытого создания препятствий для США». «Именно поэтому трудно наладить мосты», сказал Картер относительно перспектив потепления отношений между Россией и США при новом американском президенте Дональде Трампе.

Глава американского военного ведомства также считает, что Россия в Сирии сосредоточила основное внимание на укреплении позиций президента Башара Асада, а не на ослаблении террористической группировки «Исламское государство».

«Они ничего не сделали для борьбы против ИГ,  утверждал Картер.  Они сражались с умеренной оппозицией на стороне сирийского правительства».

По версии министра обороны США, Москва также предприняла недостаточно усилий, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии.

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