Религиозный экстремизм - один из серьезнейших вызовов нашего времени, угроза мировой цивилизации стабильности и развитию общества. Как ни трагично это звучит, сегодня это пагубное явление расползлось практически в полмира: на Ближний Восток все активнее надвигается возрождающийся исламский радикализм; в Центральной Азии и Северной Африке шаг за шагом происходит разрушение этноконфессионального баланса.

Как грибы после дождя, возникают на политической арене, растут и крепнут террористические группировки и организации, наиболее опасные среди которых «Аль-Каида», «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Джабхат ан-Нусра», «Талибан» и десятки других. Все эти образования придерживаются крайне радикальных взглядов, категорически отвергая все общечеловеческие нормы и ценности, чем представляют поистине смертельную угрозу для человечества. В результате крайне агрессивных действий радикально-религиозных формирований огромные регионы мира охватывает хаос, десятки миллионов людей становятся беженцами и вынужденными переселенцами, лишаясь всех прав и даже надежд на благополучное будущее.

А ведь возможность уберечь мир от катастрофы существует, стоит только внимательнее присмотреться к эффективным формулам мирного конфессионального сосуществования в мире. И одним из уникальных примеров является, несомненно, опыт Азербайджана. Именно здесь удалось в зародыше задушить опасные ростки экстремизма, от которого сегодня не застрахована ни одна страна.

Несмотря на расползающийся по всему свету религиозный радикализм, в нашей стране в мире и уважении друг к другу сосуществуют мусульманская, христианская и иудейская общины. По сравнению с соседними регионами, где свирепствуют религиозные войны и межконфессиональные конфликты, ситуацию в Азербайджане можно сравнить с оазисом во всеобщем пожаре.

Население страны воспринимает такое положение как нечто само собой разумеющееся, возможно, не сознавая, что за всеобщим дружелюбием и уважением по отношению к людям иной национальности и иного вероисповедания стоит колоссальный труд руководство страны, направленный на сохранение и защиты этого оазис терпимости и свободы от экстремизма и террора.

А ведь не в таком далеком прошлом в Азербайджане вовсе не было так спокойно и мирно. Воспользовавшись политической нестабильностью, в стане активизировались радикальные силы. Экстремистские взгляды усиленно пропагандировали более 15 религиозных организаций и 20 различных сект. Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев вовремя не инициировал законодательные и административные меры, предусматривающие строгую регистрацию разного рода образований, упорядочение религиозных отправлений, а главное, жесткое пресечение пропаганды экстремизма, национализма, этнической нетерпимости…

Благодаря тому, что преемник общенационального лидера на посту президента Ильхам Алиев продолжает эту мудрую и дальновидную политики президентом Ильхамом Алиевом, тысячи азербайджанцев и других граждан страны удается предостеречь от слепого экстремизма и религиозного фанатизма.

Для укрепления безопасности страны по инициативе правительства в 2009-2015 годах были приняты ключевые законодательные изменения, не последнее место среди которых занимает введение уголовной ответственности за так называемый «джихад-туристов», предусматривающий лишение свободы сроком до 15 лет. Большое значение имеет и запрещение духовным лицам, получившим религиозное образование за рубежом, проповедовать и преподавать в Азербайджане, внушая молодежи чуждые для нашего населения взгляды и влияя на общественное мнение. В то же время запущены специальные государственные программы по обучению, поддержке и просвещению молодежи.

Сегодня в стране практически не существует радикально-религиозных образований. Азербайджан - одна из редких стран, где шииты и сунниты не враждуют и даже проводят совместные богослужения. Стоит отметить, что, по наблюдениям американского исследовательского центра PEW, из всех мусульманских стран азербайджанцы менее всего поддерживают законы шариата (меньше 8% населения) и больше других национальностей выступают за межконфессиональный мир и светский образ жизни.

Разумеется, имеются внешние силы, которым не по нраву успехи Азербайджана, в том числе ив укреплении этноконфессиального согласия, что мешает им воспользоваться так называемой религиозной картой, то есть многообразием конфессий страны, и внести разлад в их совместное сосуществование. Как ни странно, среди критиков политики Азербайджана выступают и некоторые деятели Соединенных Штатов - страны, которая внутри себя многие десятки лет ведет интенсивную борьбу с религиозным экстремизмом. Во всяком случае, именно комиссия по международной свободе США подготовила в 2015 году доклад, где она осуждала правительство Азербайджана за запрет иностранным гражданам проповедовать в храмах (мечетях, церквях, синагогах) и работать с молодежью. Более того, в докладе выражается недовольство тем, что в школах не разрешают девочкам надевать хиджаб. Страшно даже подумать, с какими последствиями в будущем может столкнуться страна, если ее руководство, следуя рекомендациям извне, позволит иностранцам учить нас нашей же религии и уничтожать наши сложившиеся веками традиции.

Попытки мировых держав, особенно западных, найти универсальный метод для искоренения религиозного экстремизма, лишь усугубляют ситуацию. Происходит это потому, что в борьбе со зловещим феноменом основные силы и ресурсы направляются на борьбу с конкретными проявлениями ультрарадикализма, тогда как коренные его причины остаются в стороне. Неспособность или нежелание ведущих держав копать глубже в поисках решения, игнорирование положительных примеров и схем в обеспечении этноконфессионального баланса толкает мир на грань полного хаоса и отчаяния…