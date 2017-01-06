Владелец Reina хочет возобновить работу клуба

Владелец клуба Reina в Стамбуле Мемет Кочарслан заявил, что после произошедшего в заведении в новогоднюю ночь теракта, жертвами которого стали 39 человек, не уверен, может ли возобновить работу клуба, сообщает CNN.

В интервью телеканалу он рассказал, что "если не откроет заведение после произошедшего, это будет означать победу терроризма". При этом владелец клуба чувствует вину за потерю 39 человек "на своих плечах", потому что они были его гостями. Мужчина отметил, что не может подвести работников заведения, поскольку во время атаки они "вели себя как герои и спасли жизни многим посетителям". Он добавил, что некоторые его сотрудники погибли при нападении.

Собственник клуба считает, что нападавший на протяжении многих лет участвовал в войне, потому что действовал он очень профессионально. И охрана заведения не смогла удержать "военную машину", подытожил он.

Партнер владельца Reina, Али Унал, находившийся у клуба во время атаки, заявил телеканалу, что не может спать ночью больше двух часов. Он полагает, что выжил только потому, что упал на железный забор, пытаясь спастись, и террорист подумал, что он был мертв.

В ночь на 1 января в результате атаки на ночной клуб, где сотни людей праздновали Новый год, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Большинство погибших были иностранцами. Ответственность за теракт взяли на себя террористы "Исламского государства".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 января заявил, что полиции уже известно имя подозреваемого в совершении атаки, но не назвал его. По словам замглавы турецкого правительства, злоумышленник, скорее всего, является уйгуром (коренной народ Восточного Туркестана, который сейчас относится к Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая).