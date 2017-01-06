 

Карабах, война, Россия Что думают люди

Автор: Отдел информации 

Азербайджанский Центр политических исследований «Атлас» обнародовал результаты опроса, темой которого стал вопрос разрешения карабахской проблемы, сообщает haqqin.az.

Всего в исследовании общественного мнения приняли участие 500 респондентов. Результаты получились весьма интересными.

Так, на первый вопрос: «Ожидаете ли вы разрешения конфликта в 2017 году?» 92% респондентов ответили отрицательно. Однако 8% верят, что мирные переговоры могут дать результаты.

Кстати, в прошлом году на этот же вопрос 86% респондентов ответили отрицательно, 14%, наоборот, верили в результаты мирных переговоров.

Изменения, произошедшие в общественном мнении, показывают, что граждане теряют доверие к мирным переговорам. Боевые столкновения в апреле прошлого года и безрезультатность переговоров оказали на респондентов самое прямое воздействие.

Между тем стоит обратить внимание на тенденцию в общественном создании. В прошлом году респонденты на вопрос «Возможна ли война в 2016 году?» ответили следующим образом: «Война возможна – 56%», «Вероятность войны низка – 23%» и лишь 21% затруднился ответить.

Сейчас на такой же вопрос - «Возможна ли война в 2017 году?» респонденты ответили следующим образом: «Война возможна – 82%», «Вероятность войны низка – 11%», и лишь 7% затруднились ответить на этот вопрос. Вероятно, что изменение в пользу возможной войны в этом году связано с четырехдневными боевыми столкновениями в прошлом году.

С другой стороны, на результаты ответов могла повлиять политика стран-сопредседателей, которые даже после апреля не посчитали нужным повлиять на позицию официального Еревана, чтобы урегулирование конфликта стало возможным.

Любопытным оказалось и мнение респондентов о роли России в урегулировании. На вопрос: «Как вы оцениваете возможности России повлиять на позицию официального Еревана по разрешению конфликта?» 95% посчитали, что «возможности у России большие». «Нет возможностей или мало возможностей – 5%». Такой ответ граждан Азербайджана показывает, что Армения за последний год в политическом и военном отношении стала еще более зависимой от РФ.

На последний вопрос: «Каким способом можно разрешить карабахскую проблему?» респонденты ответили следующим образом: «Если Азербайджан использует силу – 72%», «Если Армения примет поэтапный план – 16%» и «Если Россия окажет давление на позицию Еревана – 12%».

Таким образом очевидно, что общественное мнение Азербайджана в данный момент склоняется к силовому решению карабахского конфликта.

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