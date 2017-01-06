Роберт Секута продолжит свою деятельность в Азербайджане в качестве посла США после 20 января, сообщили в американском посольстве в Баку, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Ожидается, что Роберт Секута, имеющий длительный дипломатический опыт работы на высоком уровне, продолжит свою деятельность в качестве посла США в Азербайджане», - отметили в посольстве.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники, что, согласно приказу переходной команды избранного президента США Д.Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты к дню инаугурации.