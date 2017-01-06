 

Секута продолжит деятельность в Азербайджане Заявление посольства

 

Роберт Секута продолжит свою деятельность в Азербайджане в качестве посла США после 20 января, сообщили в американском посольстве в Баку, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Ожидается, что Роберт Секута, имеющий длительный дипломатический опыт работы на высоком уровне, продолжит свою деятельность в качестве посла США в Азербайджане», - отметили в посольстве.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники, что, согласно приказу переходной команды избранного президента США Д.Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты к дню инаугурации.

1477 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
7 Янв 10° / 4°
8 Янв 10° / 4°
9 Янв 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Армения получила оплеуху от Казахстана На Азербайджан нам не жалуйтесь
Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу
Эрдоган: «Турцию хотят поставить на колени»
Рзаев нанес себе ножевые ранения
Бунт в бразильской тюрьме десятки погибших
Инстинкт работает: «Мое!» запоздалое откровение
Секута продолжит деятельность в Азербайджане Заявление посольства
Карабах, война, Россия Что думают люди
Владелец Reina хочет возобновить работу клуба
Азербайджан — оазис во всеобщем пожаре слово об Алиеве
Глава Пентагона: «Россия подрывает влияние США в мире»
Какая разница: ты сидишь за пулеметом или компьютером? эксперт о киберопасности в Азербайджане
Нетаньяху поблагодарил Конгресс США за неприятие резолюции СБ ООН
Грузинское вино примиряет русских и грузин haqqin.az из Тбилиси
Электричка Баку — Сумгаит будет курсировать и в дневное время
Певец ушел, пришел президент наш комментарий
Закир Гаралов отчитался о борьбе с коррупцией
Джеб Буш отказался идти на инаугурацию Трампа
Эрик Хачатуров: «Карабахский конфликт обернулся трагедией для Армении» еще один армянин поддержал Бакинскую декларацию
Центробанк о курсе маната
Азербайджанские пилоты получили новое жилье фото
Солдаты подняли мятежи в трех городах Кот-д'Ивуара
В США огромная катушка с кабелем чуть не сбила несколько машин Видео
Бакинский аэропорт обслужил свыше трех миллионов пассажиров
AZAL пока не отменил рейсы в Стамбул