По меньшей мере 33 заключенных погибли во время второго в этом году бунта в одной из тюрем Бразилии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в штате Рорайма. Подробности происшествия не сообщаются.

Как передает ТАСС, Министерство юстиции и гражданских вопросов региона сообщает, что сегодня утром, 6 января, в «Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо» были зарегистрированы 33 смерти. Ситуация находится под контролем, а бойцы Батальона специальных операций (элитного подразделения военной полиции Бразилии) присутствуют на территории данной тюрьмы», — говорится в распространенном заявлении.