Рзаев нанес себе ножевые ранения

В Лянкяранском районе 22-летний парень нанес себе ножевые ранения, сообщает Report.

Инцидент произошел на территории села Гирдани. Местный житель Джабир Вугар оглу Рзаев, 1994 г.р. был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с многочисленными ранениями.

В больнице сообщили, что раненый был прооперирован и его состояние остается тяжелым.

Причины инцидента пока неизвестны. Близкие родственники Дж.Рзаева заявляют, что он сам нанес себе ранения. Они отмечают, что Джабир пришел домой в нетрезвом состоянии и разбил рукой стекло, ранив руку, а затем нанес себе несколько ножевых ранений.