Эрдоган: «Турцию хотят поставить на колени»

Террористические организации, совершающие нападения в Турции, контролируются из единого центра, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Шанлыурфа, передает агентство Анадолу.

«Террористов вооружают и финансируют. Цель – заставить Турцию встать на колени. Но этого сделать не удастся, и Турция продолжит идти по своему пути. Террористы PПK, ИГ и FETÖ (движение Фетхуллаха Гюлена) поочередно предпринимают попытки нанести ущерб Турции. Никто не может отрицать, что эти террористические организации финансируются и вооружаются определенными силами. Те, кто не в силах открыто выступить против Турции, пытаются реализовать свои планы руками террористов. Но недруги Турции сильно ошибаются. Турецкий народ за всю свою историю не отступал перед врагом», - сказал президент.

По его словам, силы, которые поддерживают террористов, совершающих нападения на Турцию, завтра столкнутся с угрозой в лице этих же террористов. По словам Эрдогана, врагов Турции испепелит тот же огонь, который они разожгли.