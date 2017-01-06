 

Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу

 

Тбилисский апелляционный суд сократил срок заключения экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве по делу о растрате госсредств, после чего его освободили из заключения.

Как передает Sputnik-Грузия, городской суд в сентябре 2015 года признал Угулаву виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис групп" для активистов на то время правящей партии "Единое национальное движение".

Тбилисский апелляционный суд в пятницу переквалифицировал обвинение Угулавы в превышение служебных полномочий и приговорил его к 1 году, 3 месяцам и 22 дням тюрьмы. Этот срок уже истек.

192 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
7 Янв 10° / 4°
8 Янв 10° / 4°
9 Янв 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу
Эрдоган: «Турцию хотят поставить на колени»
Рзаев нанес себе ножевые ранения
Бунт в бразильской тюрьме десятки погибших
Инстинкт работает: «Мое!» запоздалое откровение
Секута продолжит деятельность в Азербайджане Заявление посольства
Карабах, война, Россия Что думают люди
Владелец Reina хочет возобновить работу клуба
Азербайджан — оазис во всеобщем пожаре слово об Алиеве
Глава Пентагона: «Россия подрывает влияние США в мире»
Какая разница: ты сидишь за пулеметом или компьютером? эксперт о киберопасности в Азербайджане
Нетаньяху поблагодарил Конгресс США за неприятие резолюции СБ ООН
Грузинское вино примиряет русских и грузин haqqin.az из Тбилиси
Электричка Баку — Сумгаит будет курсировать и в дневное время
Певец ушел, пришел президент наш комментарий
Закир Гаралов отчитался о борьбе с коррупцией
Джеб Буш отказался идти на инаугурацию Трампа
Эрик Хачатуров: «Карабахский конфликт обернулся трагедией для Армении» еще один армянин поддержал Бакинскую декларацию
Центробанк о курсе маната
Азербайджанские пилоты получили новое жилье фото
Солдаты подняли мятежи в трех городах Кот-д'Ивуара
В США огромная катушка с кабелем чуть не сбила несколько машин Видео
Бакинский аэропорт обслужил свыше трех миллионов пассажиров
AZAL пока не отменил рейсы в Стамбул
Армения все еще не возвращает тело азербайджанского солдата