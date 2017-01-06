Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу

Тбилисский апелляционный суд сократил срок заключения экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве по делу о растрате госсредств, после чего его освободили из заключения.

Как передает Sputnik-Грузия, городской суд в сентябре 2015 года признал Угулаву виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис групп" для активистов на то время правящей партии "Единое национальное движение".

Тбилисский апелляционный суд в пятницу переквалифицировал обвинение Угулавы в превышение служебных полномочий и приговорил его к 1 году, 3 месяцам и 22 дням тюрьмы. Этот срок уже истек.