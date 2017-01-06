Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, ненавидимый в этой стране уже не первый год, вновь смело подлил масла в огонь армянской ненависти. Казахстанский дипломат в интервью «Новости Армении» ответил на вопрос об эффективности деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), учитывая многократно выраженное президентом Армении недовольство.

Как известно, Серж Саргсян был возмущен позицией стран-участниц ОДКБ относительно «нарушений Азербайджаном режима перемирия на границе с Арменией».

Посол Казахстана в ответ на это четко заявил: «Проблемы на границе между Арменией и Азербайджаном в большей степени связаны не с самой Арменией, сколько с проблемой вокруг Нагорного Карабаха».

Далее дипломат провел ликбез для армянских журналистов (и, видимо, опосредовано через них, еще и для Сержа Саргсяна).

«Во-первых, в Уставе ОДКБ черным по белому написано, что страны-участницы оказывают друг другу необходимую помощь по отражению внешней агрессии со стороны третьего не входящего в эту Организацию государства. Часть границы в Тавушской области является сопредельной с теми районами (Азербайджана – haqqin.az), которые находятся под контролем Армении. Мы изначально занимали четкую и открытую позицию – и в Казахстане, и в России, и в других странах ОДКБ – если речь идет о внешней агрессии третьего государства безотносительно к каким-то территориальным проблемам – это одно, и совершенно другое, когда это касается Нагорного Карабаха».

Поэтому, продолжил Тимур Уразаев, у Казахстана честная позиция. «Проблему Нагорного Карабаха мы выводим за скобки тех задач, которые решаются в соответствии с Уставом ОДКБ. Мы высказываемся только за мирное урегулирование карабахского вопроса, где военного решения нет абсолютно», - подчеркнул дипломат.

Фактически, казахстанский дипломат в очередной раз подтвердил четко выраженную позицию руководства своей страны и, кроме того, руководствовался элементарной логикой, которая отсутствует у официального Еревана, желающего вовлечь ОДКБ в конфликт с Азербайджаном.

Ранее haqqin.az уже сообщал о скандальном заявлении Бордюжи, когда на официальном сайте ОДКБ непризнанное сепаратистское образование назвали «Нагорно-Карабахской Республикой» (без кавычек, кстати). В Минобороны Казахстана и других стран ОДКБ сразу открестились от этого заявления, а вскоре и Бордюжа потерял пост главы ОДКБ.

Что же касается непосредственно посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева, то в последовательности ему не откажешь. Еще несколько месяцев назад армянские СМИ возмущались тем, что Астана в очередной раз продемонстрировала пренебрежительное отношение к Еревану с помощью Тимура Уразаева. Он в ходе пресс-конференции «позволил себе хамские высказывания в адрес величайшей боли и трагедии армянского народа» (цитата по армянским СМИ). А все дело в том, что дипломат не ответил на вопрос о том, почему Казахстан - партнер по ОДКБ и ЕАЭС, до сих пор не признал «геноцид армян».

Точнее, ответил, но так, что это не понравилось армянской прессе. «Казахстан тоже имел много жертв в 1920-30 годы. Вы знаете, что и в Казахстане от голода скончалось 40 процентов населения. Но вместе с этим, несмотря на то, что в Казахстане также идут обсуждения относительно геноцида в отношении казахского народа, наше правительство не идет этим путем. Если мы начнем говорить об осуждении геноцида, это всегда рождает второй вопрос – кто виноват в этом?»

Возможно, что Уразаев намекал на Левона Мирзояна, который в 30-е годы XX века был первым секретарем ЦК КП Казахстана. А может это было сказано и без всяких намеков.

В прошлом апреле в Армении уже проходила активная кампания ненависти относительно Казахстана из-за того, что президент этой страны Нурсултан Назарбаев отказался ехать на саммит ЕАЭС в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Не исключено, что нас ждет повторение этой истерии.