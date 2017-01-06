Глава Пентагона: Россия мешает США

Глава Пентагона Эштон Картер утверждает, что Россия делает все возможное для того, чтобы "помешать действиям США" во всем мире, передает РИА Новости.

"Я думаю, это становилось все более очевидным под руководством Путина", — заявил американский министр обороны в интервью, опубликованном в пятницу в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, "это похоже на элемент собственной концепции".

"Один из способов, по которым он определяет успех своей политики, заключается не в достижении реального результата, а в том, чтобы создать определенный уровень дискомфорта для остального мира и показать своему народу это как часть своей политики", — сказал Картер, который покидает Пентагон после 20 января нынешнего года.

"Он отметил, что это "затрудняет наведение мостов" с российскими лидерами", — пишет газета.

Кроме того, по данным издания, Картер добавил, что "Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии".