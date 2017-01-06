 

На рынке "Тезе Базар" обнаружен подпольный мясной цех

 

В Насиминском районе Баку, на одном из знаменитых столичных рынков "Тезе Базар" обнаружен подпольный цех по разделке туш и обвалке мяса, который функционировал только в темное время суток. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Государственной службе ветеринарного контроля (ГСВК) при Министерстве сельского хозяйства АР. 

Цех удалось найти в результате рейда, проведенного ГСВК совместно с сотрудниками Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку. 

Примитивный обвалочный цех, где царила антисанитария, принадлежит Мамедаге Ибрагимову и находится рядом с отделом по продаже мяса. В ходе осмотра предприятия было обнаружено 14 частей туш животных общим весом в 320 килограммов, 64 килограмма отделенного от костей мяса, упакованного в пять полиэтиленовых пакетов, и внутренности пяти животных. 

В целом, у владельца цеха не было никаких документов на 445 килограммов мяса и внутренностей животных. В связи с этим были взяты образцы для лабораторных исследований, и после заключения экспертов будут приняты соответствующие решения о дальнейшей судьбе цеха и взысканиях в отношении Ибрагимова. 

1241 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 2°
7 Янв 10° / 4°
8 Янв 10° / 3°
9 Янв 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Средняя зарплата в США выросла до $26 в час
На рынке "Тезе Базар" обнаружен подпольный мясной цех
Глава Пентагона: Россия мешает США
Бои в Турции есть жертвы
Армения получила оплеуху от Казахстана На Азербайджан нам не жалуйтесь
Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу
Эрдоган: «Турцию хотят поставить на колени»
Рзаев нанес себе ножевые ранения
Бунт в бразильской тюрьме десятки погибших
Инстинкт работает: «Мое!» запоздалое откровение
Секута продолжит деятельность в Азербайджане Заявление посольства
Карабах, война, Россия Что думают люди
Владелец Reina хочет возобновить работу клуба
Азербайджан — оазис во всеобщем пожаре слово об Алиеве
Глава Пентагона: «Россия подрывает влияние США в мире»
Какая разница: ты сидишь за пулеметом или компьютером? эксперт о киберопасности в Азербайджане
Нетаньяху поблагодарил Конгресс США за неприятие резолюции СБ ООН
Грузинское вино примиряет русских и грузин haqqin.az из Тбилиси
Электричка Баку — Сумгаит будет курсировать и в дневное время
Певец ушел, пришел президент наш комментарий
Закир Гаралов отчитался о борьбе с коррупцией
Джеб Буш отказался идти на инаугурацию Трампа
Эрик Хачатуров: «Карабахский конфликт обернулся трагедией для Армении» еще один армянин поддержал Бакинскую декларацию
Центробанк о курсе маната
Азербайджанские пилоты получили новое жилье фото