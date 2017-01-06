На рынке "Тезе Базар" обнаружен подпольный мясной цех

В Насиминском районе Баку, на одном из знаменитых столичных рынков "Тезе Базар" обнаружен подпольный цех по разделке туш и обвалке мяса, который функционировал только в темное время суток. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Государственной службе ветеринарного контроля (ГСВК) при Министерстве сельского хозяйства АР.

Цех удалось найти в результате рейда, проведенного ГСВК совместно с сотрудниками Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку.

Примитивный обвалочный цех, где царила антисанитария, принадлежит Мамедаге Ибрагимову и находится рядом с отделом по продаже мяса. В ходе осмотра предприятия было обнаружено 14 частей туш животных общим весом в 320 килограммов, 64 килограмма отделенного от костей мяса, упакованного в пять полиэтиленовых пакетов, и внутренности пяти животных.

В целом, у владельца цеха не было никаких документов на 445 килограммов мяса и внутренностей животных. В связи с этим были взяты образцы для лабораторных исследований, и после заключения экспертов будут приняты соответствующие решения о дальнейшей судьбе цеха и взысканиях в отношении Ибрагимова.