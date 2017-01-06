Средняя зарплата в США выросла до $26 в час

Уровень официально зарегистрированной безработицы в США в декабре вырос до 4,7% с 4,6% месяцем ранее, сообщило министерство труда страны, сообщает RNS.

Динамика показателя совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Численность официально зарегистрированных безработных в США в декабре составила 7,529 млн человек, что на 63 тыс. человек больше, чем в ноябре 2016 года.

Число рабочих мест в экономике США (за исключением агропромышленного комплекса) в декабре 2016 года выросло на 156 тыс. Это оказалось ниже прогноза Bloomberg, который предполагал рост на 175 тыс. В ноябре 2016 года было создано 204 тыс. новых рабочих мест, а не 178 тыс., как сообщалось первоначально.

В декабре 2016 года средняя почасовая заработная плата для всех работников на частных предприятиях в несельскохозяйственных секторах экономики США выросла на 10 центов — до $26 — после снижения на 2 цента в ноябре.

В течение 2016 года средняя почасовая заработная плата выросла на 2,9%, подсчитали в Минтруда США.