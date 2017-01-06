 

Армянская мать не отпускает второго сына в Карабах Эхо апрельской войны

Автор: Ваан Мартиросян, спецкор 

Армянские матери не хотят отпускать своих детей служить в Карабахе. Они уже знают, что происходит с их детьми на оккупированной Арменией территории Азербайджана. Сослуживцы убивают друг друга, командиры издеваются. Но последней каплей для армянских матерей стали прошлогодние апрельские события.

Тяжело раненный в апреле прошлого года близ села Талыш Ованес Погосян только-только начал ходить без костылей. Однако речь у него еще не восстановилась и единственное, что он с трудом выговаривает, когда видит страдания и слезы своей матери, это «Все будет хорошо». Но несмотря на всё его старание, звучат эти слова не ободряюще, а совсем невесело…

Первое ранение Ованес получил 3 апреля. Его тогда госпитализировали в Степанакерте (Ханкенди – ред.), однако уже через несколько дней еще не оправившегося солдата вновь послали на передовую. И буквально через десять дней, 13 апреля, он был тяжело ранен в голову. В состоянии комы Ованеса отправили в главный военный госпиталь в Ереване, где врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. По заключению медиков, шансов выжить у него почти не было, но спустя месяц молодой организм взял свое и он вышел из комы. Потом был реанимационный центр Красного Креста в Ереване, и вопреки прогнозам врачей из армянского военного госпиталя и благодаря профессионализму медперсонала Красного Креста парень потихоньку пошел на поправку.

Вспоминая сегодня те полные отчаяния дни, Гаянэ Погосян, мама Ованеса, возмущается полным равнодушием к судьбе пострадавшего на фронте солдата Минобороны страны. Ни тогда, ни сейчас никто не поинтересовался состоянием ее сына, не оказал никакой помощи.

«Что говорить, если до сих пор нам не выплатили его пособие по инвалидности. Каждый раз только обещают, говорят, мол, сегодня нет, будет завтра будет. И так вот уже более восьми месяцев. А недавно вообще заявили, что бюджет иссяк, денег нет. В те страшные дни к моему сыну в госпитале приходил даже министр здравоохранения Мурадян, а от министра обороны Оганяна мы даже бумажки никакой не получили, даже звонка не было от ведомства, которое послало его на передовую. Обращалась с письмом в Минобороны с просьбой выдать нам наконец полагающуюся сыну пенсию по инвалидности, и нам опять отписались, что «скоро будет».

Женщину перебивает сам Ованес, едва слышно произнеся: «Мама, нам ничего от них нужно, не унижайся перед ними...».

Но и это несчастная женщина считает самым страшным. В последнее время Гаянэ совсем потеряла покой и сон, ведь скоро ее младшему сыну, брату Ованеса Андранику исполнится 18 лет и его тоже заберут в армию. А парней из таких, как у них, простых семей в обязательном порядке отправляют в Карабах.

«Не отдам его в армию! Ованес отслужил и за себя, и за него. Пусть только попробуют за ним явиться, я им за Ованеса отомщу! Даже ценой собственной не отдам на погибель еще одного сына!» - с убежденностью отчаяния произносит женщина.

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