 

Стрелявший в центре Москвы объяснил свои действия

 

Стрелявший «из предмета, похожего на автоматическое оружие» в центре Москвы мужчина, задержанный МВД, объяснил свои действия желанием «поддержать» празднование Нового года и пострелять из «игрушки», передает РБК.

По его словам, «был Новый год». Он решил пострелять в воздух. При этом он подчеркнул, что взял в руки «игрушку», которая издает звук стрельбы, а стреляет «салютами-малютами». «Я как бы так не понимал, что прямо такое может произойти, взял, выстрелил в воздух», — сказал он.

Ранее московская полиция по результатам проверки опубликованного в Сети видеоролика задержала мужчину, стрелявшего в центре Москвы «из предмета, похожего на автоматическое оружие». Им оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения, прибывший в столицу с целью трудоустройства и временно проживающий в одном из хостелов на улице летчика Бабушкина.

По факту стрельбы правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

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