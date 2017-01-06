Социологи утверждают, что жизнь в России отнюдь не становится лучше. А может, в 2017 году российская экономика, наконец, начнет движение от спада к росту?

Наверное, кого-то покоробит такое утверждение: чего уж тут наводить «тень на плетень». Экономика имеет дело с цифрами, а они не врут. Так что, на первый взгляд, вроде бы все просто - приводи цифры, и сразу станет ясно. Но не стоит забывать: экономика хотя и имеет дело с цифрами, точной наукой все же не является. Потому что цифр много и трактовать их при желании можно по-разному.

Аргументы оптимистов и пессимистов

Весь год в российских правительственных и экспертных кругах шли дискуссии: «выздоравливает» ли российская экономика, прошла ли она уже «дно» кризиса, близок ли экономический рост? Те оптимисты, кто отвечал на эти вопросы положительно, легко могут привести в доказательство свой набор цифр, который убедит, что российская экономика на глазах восстанавливается после катастрофических провалов предыдущих полутора лет.

Скажем, по итогам прошлого года российский ВВП упал на 3,7%, а в этом году спад ожидается всего в 0,6%. Инфляция тогда была без малого 13%, сейчас - менее 6%. Отток капитала из страны составлял порядка $57 млрд., а по итогам этого года вряд ли превысит $18 млрд. Даже привыкший к постоянным девальвациям рубль взял да и укрепился за прошедший год к доллару почти на 20%.

Контраст между прошлогодними цифрами и сегодняшними — разительный. Соответственно, отталкиваясь от них, оптимисты вполне могут сделать вывод о том, что жизнь в России налаживается, экономический кризис остался позади.

Пессимисты на это могут ответить, что никакого перелома к лучшему нет и в помине. И сослаться при этом на те же самые цифры. А они показывают, что ВВП продолжает падать, инфляция - расти, а капитал — бежать из страны, просто все это происходит не такими опасными темпами, как год назад.

К этому они могут присовокупить свою статистику, которая не менее убедительно демонстрирует, что до выхода из кризиса экономике еще очень далеко. Скажем, дефицит федерального бюджета по итогам 2016 года ожидается 3,7% ВВП, при том, что год назад он был 2,6% ВВП. Падение реальных доходов населения продолжается уже 25 месяцев подряд и с января по ноябрь этого года составило 5,8%. А Росстат к тому же насчитал, что в России около 19 млн живущих за чертой бедности, при том, что год назад таковых было менее 18 млн.

Кроме того, как показывают все последние соцопросы и исследования общественного мнения, российское население в массе своей никакого выхода из кризиса не ощущает. Скажем, Институт социологии РАН фиксирует, что порядка 60% населения чувствуют на себе кризис, а 40% считают его последствия для своих семей катастрофическими. И лишь 8% опрошенных рапортует об улучшении своего финансового положения. А свежее исследование РАНХиГС рисует еще более негативную картину: кризис на себе ощущает 75% опрошенных, а каждой пятой семье в России (22%) денег хватает только на еду.

При этом людей волнует нестабильность рубля, угроза потери работы, постоянное снижение доходов. Ну и по-прежнему высокая инфляция, обузданием которой в уходящем году так гордится правительство. Аналитики свидетельствуют: люди не верят в то, что цены за год поднялись лишь на неполные 6% и ощущают рост потребительских цен, по меньшей мере, в два раза больший.

Надежда умирает последней

Зато у оптимистов есть надежда на ближайшее будущее. В 2017 году в стране с высокой степенью вероятности наконец-то начнется, пусть небольшой, но все-таки рост экономики. Об этом свидетельствуют прогнозы не только российского Минэкономразвития, но и уважаемых международных аналитических центров — Всемирного банка, МВФ, ОЭСР. В будущем году все они, как один, выставляют российскому ВВП «плюс» от 0,6 до 1,5%.

Влиятельная американская газета The Wall Street Jourhal недавно написала о важной роли Банка России в поддержании экономической стабильности в стране. В декабре Центробанк оставил базовую учетную ставку на отметке 10% и дал понять, что перспективы снижения ставки в 2017 году будут зависеть от инфляции.

В целом, отмечает газета, в будущем году ВВП РФ увеличится, по прогнозам, примерно на 1%. При этом появляются обнадеживающие признаки – растут закупки промышленного оборудования, рубль в уходящем году подрос на 18% по отношению к доллару, а московский биржевой индекс Micex увеличился за год почти на 27%. Российские облигации, деноминированные в долларах, в 2016 году принесли отдачу в 11%.

Как предсказывает газета, возможное с учетом смены власти в Вашингтоне улучшение отношений США-РФ может повлечь за собой дальнейшее удорожание российских ценных бумаг – поэтому они становятся все более привлекательными для инвесторов.

Словом, по всем прогнозам, у российской экономики неплохая перспектива. И в эти прогнозы охотно верится, поскольку после декабрьского соглашения между странами-экспортерами мало-помалу начала расти в цене главная «кормилица» российской экономики - нефть.

Еще в ноябре она колебалась в диапазоне $40-45 за баррель, а сейчас уверенно закрепляется на уровне выше $55. И все те же международные аналитические центры вкупе с ОПЕК уверяют, что баррель по $60 — не за горами.

А у нас даже дети знают: чем дороже «черное золото» - тем вольнее дышит сырьевая и энергозависимая российская экономика. Так что будет баррель по $60 – увидят россияне в будущем году и рост ВВП, и снижение инфляции до 4% (целевая установка Центробанка), и бездефицитный бюджет. И если это случится, то споры о том, вышла страна из кризиса или нет, закончатся сами собой. Будет с чем поздравить и haqqin.az – ведь совсем недавно мы прогнозировали, что нефть уверенно выходит на 60-ти долларовый уровень!