В Швейцарии заговорили об отмене закона о «геноциде» армян

Профессор Университета Фрибурга в Швейцарии, эксперт по международному уголовному праву Герхард Фиолка высказал свое мнение по поводу уголовного преследования в Швейцарии за отрицание так называемого «геноцида» армян.

Закон о криминализации отрицания «геноцида» армян действует в Швейцарии и еще в нескольких европейских странах, однако сильный удар по нему нанес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оправдавший Догу Перинчека, нынешнего лидера турецкой партии «Ватан».

В 2007 году Перинчека привлекли к уголовной ответственности за публично выраженное им мнение о том, что депортация и убийства армян в 1915 году не представляют собой геноцид, и что ответственность за них несут империалисты России и Запада.

Суд приговорил Перинчека к штрафу. Пройдя все инстанции, он пожаловался в ЕСПЧ, который в конечном счете обнаружил в этом деле нарушение свободы выражения мнения, гарантированного статьей 10 Европейской Конвенции по правам человека. Позднее Верховный суд Швейцарии отменил решение по делу Перинчека. В качестве компенсации Федеральное правительство Швейцарии и ассоциация «Швейцария-Армения» должны были выплатить Перинчеку 2560 долларов. При этом Швейцария не отменила закон о криминализации.

На недавней пресс-конференции в турецком консульстве в Цюрихе Перинчек призвал Швейцарию отказаться от признания «геноцида» армян и приветствовал инициативу парламентария Ива Нидеггера об отмене уголовного преследования за его отрицание.

Профессор международного уголовного права Герхард Фиолка считает, что решение ЕСПЧ по делу Перинчека дает странам большую свободу в данном вопросе.

«Большая палата ЕСПЧ пришла к выводу, что наказание за отрицание геноцида армян в демократическом обществе не является необходимым, так как не существует особой тесной связи между Швейцарией и Арменией, - цитирует профессора Swissinfo. - Это решение ЕСПЧ дает государствам большую свободу в этом вопросе, чтобы государственные органы могли сами как можно лучше оценивать ограничения на свободу выражения мнений. Согласно европейскому пониманию, свобода выражения мнения не должна быть ограничена, но правовые системы создают многочисленные препятствия этому».

Фиолка также отметил, что отрицание так называемого «геноцида» объясняется тем, что «в случае с армянами опровергается намерение уничтожить конкретную этническую группу, а говорится о смертях, связанных с военными действиями. Также часто предполагают, что так называемые жертвы «геноцидной» легенды хотят извлечь материальную выгоду».

Возвращаясь к делу Перинчека, скажем, что ЕСПЧ не имел юрисдикции давать оценку событиям 1915 года с точки зрения международного права, а потому остановился лишь на аспектах, связанных со свободой выражения мнения. Перинчек не выражал презрения или вражды к армянам, отмечая, что турки и армяне веками жили в мире друг с другом. Его претензии были направлены против «империалистов» и их планов расчленения Турции, но он не говорил, что армяне заслуживали того, чтобы подвергнуться жестокостям или уничтожению. Учитывая время, которое прошло с тех пор, Евросуд, несмотря на давление армянского лобби, посчитал, что заявление турка не могло вызвать тот эффект, который ему приписывался.