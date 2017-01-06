Выстрелы в аэропорту во Флориде продолжаются, людям приказано лечь на пол, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

"Мы лежим. Нам сказали, что что-то происходит снаружи, в гараже", - приводит телеканал в своем твиттере слова очевидца.

По словам собеседника телеканала, "слышны новые выстрели в гараже для парковки".

Местная полиция вновь сообщает о пяти погибших и восьми раненых в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы.

По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".

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В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла стрельба. Нападавшего задержала полиция. В результате инцидента погибли три человека, девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находящийся на месте происшествия, сообщил о пяти погибших.