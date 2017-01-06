 

Стрельба в аэропорту Флориды есть жертвы, видео; Обновлено

 

Выстрелы в аэропорту во Флориде продолжаются, людям приказано лечь на пол, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

"Мы лежим. Нам сказали, что что-то происходит снаружи, в гараже", - приводит телеканал в своем твиттере слова очевидца.

По словам собеседника телеканала, "слышны новые выстрели в гараже для парковки".

Местная полиция вновь сообщает о пяти погибших и восьми раненых в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы.

По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".

* * * 

В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла стрельба. Нападавшего задержала полиция. В результате инцидента погибли три человека, девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находящийся на месте происшествия, сообщил о пяти погибших.

845 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
8 Янв 10° / 3°
9 Янв 10° / 3°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Азербайджан наложил запрет на импорт птичьего мяса из Ирана и России
Депутат Вахид Ахмедов: «Безобразие! Таксишники меняют валюту туристам»
Стрельба в аэропорту Флориды есть жертвы, видео; Обновлено
Конгресс США утвердил итоги президентских выборов
В Швейцарии заговорили об отмене закона о «геноциде» армян
Каждой пятой семье денег хватает только на еду взгляд из Москвы
Стрелявший в центре Москвы объяснил свои действия
Армянская мать не отпускает второго сына в Карабах Эхо апрельской войны
Средняя зарплата в США выросла до $26 в час
На рынке "Тезе Базар" обнаружен подпольный мясной цех
Глава Пентагона: Россия мешает США
Бои в Турции есть жертвы
Армения получила оплеуху от Казахстана На Азербайджан нам не жалуйтесь
Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу
Эрдоган: «Турцию хотят поставить на колени»
Рзаев нанес себе ножевые ранения
Бунт в бразильской тюрьме десятки погибших
Инстинкт работает: «Мое!» запоздалое откровение
Секута продолжит деятельность в Азербайджане Заявление посольства
Карабах, война, Россия Что думают люди
Владелец Reina хочет возобновить работу клуба
Азербайджан — оазис во всеобщем пожаре слово об Алиеве
Глава Пентагона: «Россия подрывает влияние США в мире»
Какая разница: ты сидишь за пулеметом или компьютером? эксперт о киберопасности в Азербайджане
Нетаньяху поблагодарил Конгресс США за неприятие резолюции СБ ООН