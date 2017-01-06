Депутат Вахид Ахмедов: «Безобразие! Таксишники меняют валюту туристам»

Уже два года все граждане нашей страны поневоле стали финансистами и лучше любого банкира в любой день знают курс маната по отношению к доллару и евро. За колебаниями курса национальной валюты пристально наблюдают все. Более того, все напряженно следят и за ценами на нефть, понимая, что валюта в страну поступает в основном от ее продажи.

Однако в последнее время азербайджанцы в замешательстве: несмотря на некоторое повышение цен на нефть на мировом рынке манат стремительно дешевеет. Такой нонсенс удивляет еще и потому, что в России впервые за полтора года доллар стал стоить меньше 60 рублей.

Да, в экономике все взаимосвязано: упала выручка SOCAR — пришлось сократить индексацию бюджетникам, контрагенты сидят без работы, сотни тысяч людей начинают одновременно экономить, падает спрос, повсеместно падают прибыли, начинается сокращение рабочих мест и еще больше падает спрос. И случается то, что мы сейчас наблюдаем: падение маната и рост цен на потребительские товары и продукты питания.

Но ведь ситуация с нефтью все же стала получше, почему же не останавливается ни обесценивание национальной валюты, ни подорожание всего и вся?

Вот как объясняет этот феномен экономист и депутат Вахид Ахмедов.

«Нынешняя несложная ситуация в Азербайджане связана с тем, что в отличие от России, у нас экономика пока не адаптировалась к новым рыночным условиям. Кроме того, в РФ существует много отраслей экономики, помимо нефти обеспечивающих приток валюты в страну, а у нас, по сути, вся завязано только на Госнефтекомпании. Кроме того, азербайджанские банки из продавцов долларов превратились в покупателей. Говоря проще, все только покупают валюту и никто не продает. Приток нефтедолларов в страну уменьшился, покупателей стало больше, чем продавцов, и таким образом, дефицит валюты привел к ее подорожанию», - сказал эксперт haqqin.az.

Депутат считает, что в создавшемся положении виноваты прежде всего банки. «Центробанк продолжает политику учетной ставки, что сегодня неприемлемо. Сжатие кредитно-денежной политики создало определенные проблемы. Сегодня невозможно купить валюту в банках, откуда же она на «черном рынке»? Это средства из резервов Госнефтефонда и Центробанка, которые те же банки перенаправили на «черный рынок». Дело дошло до того, что уже водители такси меняют туристам валюту. Все это безобразие необходимо прекратить волевым решением, но почему-то ни одна структура не принимает никаких мер», - возмущается В.Ахмедов.

Экономист назвал два варианта стабилизации валютного рынка. Это восстановление банковского сектора и возвращение доверия к манату. «Пока эти вопросы не найдут своего решения, валютный рынок страны будет лихорадить», - считает он.