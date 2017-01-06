 

Азербайджан наложил запрет на импорт птичьего мяса из Ирана и России

Автор: Отдел экономики 

Лабораторные анализы подтвердили, что именно вирус птичьего гриппа штамма H5N1 стал причиной массового падежа птицы в 11 провинциях Ирана.

Медико-санитарные службы страны развернули в этих регионах специальные пункты борьбы с эпидемией этого опасного заболевания. О случаях инфицирования птичьим гриппом людей сообщений не было. Однако наряду с птицеводческими хозяйствами в подвергшихся эпидемии иранских провинциях об опасности заражения птичьим гриппом предупреждено и население.

Учитывая близкое соседство с Ираном и довольно интенсивное перемещение людей и грузов из страны в страну, превентивные меры против распространения заболевания предпринимаются и в Азербайджане.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели, уже с ноября прошлого года, то есть при первой же информации о выявлении птичьего гриппа в ИРИ, был наложен запрет на ввоз птичьего мяса из этой страны. Не разрешается импортировать птицепродукты оттуда и сегодня.

Таможенная служба Азербайджана осуществляет строгий контроль, с целью не допустить завоз птичьего мяса отдельными лицами, прибывающими в Азербайджан. Одновременно отделения ветеринарной службы в приграничных районах усилили наблюдение за поголовьем птиц на предприятиях и в частных хозяйствах.

Йолчу Ханвели отметил, что временные ограничения на ввоз птичьего мяса в связи со случаями птичьего гриппа действуют и в отношении импорта определенных продуктов из Дагестана, Астраханской области и ряда других регионов России.

В то же время эпидемиолог заверяет, что мониторинги, проведенные в период осенней миграции птиц, случаев птичьего гриппа в Азербайджане не обнаружили.

Тем не менее haqqin.az предпринял собственный опрос среди мелких предпринимателей из приграничных районов Астары и Билясувара. По словам торговцев, запрет на ввоз из Ирана куриного мяса полностью соблюдается. В местах перехода границы вывешены плакаты, предупреждающие об опасности птичьего мяса в Иране, таможенники также предостерегают людей от ввоза иранской курятины. К тому же, как пояснили бизнесмены, после девальвации маната покупка курятины в Иране стало коммерчески невыгодна ни для продажи, ни для собственного потребления. Так что угроза ввоза зараженной курятины сведена практически к нулю.

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Азербайджан наложил запрет на импорт птичьего мяса из Ирана и России
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