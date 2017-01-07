На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

По его информации, по ходатайству прокуратуры, которое удовлетворил суд, аресту подлежат жилой дом, квартира, два гаража и два машиноместа в полуподземном паркинге, а также бриг — двухмачтовое судно с прямыми парусами — 2000 года постройки.

В постановлении от 29 декабря 2016 года отмечается, что Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины в нарушение установленного Конституцией порядка, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.