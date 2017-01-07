 

На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича

 

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

По его информации, по ходатайству прокуратуры, которое удовлетворил суд, аресту подлежат жилой дом, квартира, два гаража и два машиноместа в полуподземном паркинге, а также бриг — двухмачтовое судно с прямыми парусами — 2000 года постройки.

В постановлении от 29 декабря 2016 года отмечается, что Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины в нарушение установленного Конституцией порядка, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

514 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
8 Янв 10° / 3°
9 Янв 10° / 3°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Батуми вместо Trump Tower построят элитное жилье
Приставы насильно отбирают 10-летнюю Нурай Шокирующее видео
В Подмосковье остались без света 100 тысяч человек
Мировые цены на нефть растут
Трамп исключил вмешательство России в выборы
На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича
Азербайджан наложил запрет на импорт птичьего мяса из Ирана и России
Депутат Вахид Ахмедов: «Безобразие! Таксишники меняют валюту туристам»
Стрельба в аэропорту Флориды есть жертвы, видео; Обновлено 0:33
Конгресс США утвердил итоги президентских выборов
В Швейцарии заговорили об отмене закона о «геноциде» армян
Каждой пятой семье денег хватает только на еду взгляд из Москвы
Стрелявший в центре Москвы объяснил свои действия
Армянская мать не отпускает второго сына в Карабах Эхо апрельской войны
Средняя зарплата в США выросла до $26 в час
На рынке "Тезе Базар" обнаружен подпольный мясной цех
Глава Пентагона: Россия мешает США
Бои в Турции есть жертвы
Армения получила оплеуху от Казахстана На Азербайджан нам не жалуйтесь
Экс-мэр Тбилиси вышел на свободу
Эрдоган: «Турцию хотят поставить на колени»
Рзаев нанес себе ножевые ранения
Бунт в бразильской тюрьме десятки погибших
Инстинкт работает: «Мое!» запоздалое откровение
Секута продолжит деятельность в Азербайджане Заявление посольства