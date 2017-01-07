Трамп исключил вмешательство России в выборы

Избранный президент США Дональд Трамп назвал конструктивной состоявшуюся встречу с представителями разведслужб, посвященную кибератакам, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление республиканца.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, группа и люди постоянно пытаются проникнуть киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национальный комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая тот факт, что не было абсолютно никакого вмешательства в работу машин для голосования», — сказал Трамп.

Избранный президент отметил, что испытывает «огромное уважение» к работе сотрудников разведслужб. Он также пообещал сформировать специальную команду для противодействия хакерам, которая в течение 90 дней после его инаугурации должна будет разработать соответствующий план. При этом он заверил, что вопрос безопасности страны для него будет «приоритетом номер один».