В Подмосковье остались без света 100 тысяч человек

Из-за аварии на центральной распределительной станции «Мособлэнерго» в Люберцах без электроснабжения около 100 тысяч жителей Подмосковья, сообщается на сайте Люберецкого района со ссылкой на его главу Владимира Ружицкого.

Речь идет о жителях самих Люберец, которые обесточены наполовину, а также Лыткарина, Дзержинского и микрорайона «Белая дача» городского округа Котельники.

По словам чиновника, по тревоге подняты все ремонтные бригады Люберецкого района. Он поручил ликвидировать аварию за час.

Между тем, на местном сайте «Любернет» сообщается, что от жителей обесточенных домов стали поступать жалобы на отключение теплоснабжения.