 

Приставы насильно отбирают 10-летнюю Нурай Шокирующее видео

Автор: Отдел информации 

В социальных сетях стремительную популярность набирает душераздирающее видео 10-летней Нурай, которую насильно отбирают у родной тети.

Видео снято в Губинском районном суде. Суд принял решение отнять девочку у тети, с которой она проживала последние годы и передать на попечение отцу, с которым девочка практически никогда не виделась.

Маленькая девочка отказывается уехать с отцом, и судебные приставы применяют в отношении нее грубую физическую силу. Видео уже набрало десятки тысяч просмотров и похоже, не оставило равнодушным никого.

291 просмотров


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