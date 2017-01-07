В социальных сетях стремительную популярность набирает душераздирающее видео 10-летней Нурай, которую насильно отбирают у родной тети.

Видео снято в Губинском районном суде. Суд принял решение отнять девочку у тети, с которой она проживала последние годы и передать на попечение отцу, с которым девочка практически никогда не виделась.

Маленькая девочка отказывается уехать с отцом, и судебные приставы применяют в отношении нее грубую физическую силу. Видео уже набрало десятки тысяч просмотров и похоже, не оставило равнодушным никого.