 

В Батуми вместо Trump Tower построят элитное жилье

 

Грузинская компания Silk Road Group построит вместо многоэтажного дома Trump Tower элитный многоквартирный дом-башню на берегу Черного моря в Батуми, сообщает пресс-служба компании.

Компания The Trump Organization, которая является партнером избранного президента США Дональда Трампа, и Silk Road Group официально подтвердили отказ от строительства многоэтажного дома Trump Tower в Батуми.

Ранее о том, что Trump Tower не будет построена в Батуми, сообщало агентство Bloomberg 5 января со ссылкой на совместное заявление The Trump Organization и Silk Road Group. Обе компании приняли решение «официально завершить разработку» проекта.

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