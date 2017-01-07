В Батуми вместо Trump Tower построят элитное жилье

Грузинская компания Silk Road Group построит вместо многоэтажного дома Trump Tower элитный многоквартирный дом-башню на берегу Черного моря в Батуми, сообщает пресс-служба компании.



Компания The Trump Organization, которая является партнером избранного президента США Дональда Трампа, и Silk Road Group официально подтвердили отказ от строительства многоэтажного дома Trump Tower в Батуми.



Ранее о том, что Trump Tower не будет построена в Батуми, сообщало агентство Bloomberg 5 января со ссылкой на совместное заявление The Trump Organization и Silk Road Group. Обе компании приняли решение «официально завершить разработку» проекта.