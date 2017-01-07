 

Лапшина экстрадирут в Баку Блогер предстанет перед судом

Автор: Отдел информации 

Решение об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина, задержанного в Беларуси, может быть уже вынесено. Как передает издание «Изрус», об этом в соцсети "Живой журнал" сообщила его подруга Екатерина со слов самого блогера, который сейчас находится в минском СИЗО.

По словам девушки, Александр Лапшин рассказал ей о том, что в минском СИЗО его вызвали на беседу сотрудники силовых ведомств и сообщили, что решение о его экстрадиции в Азербайджан уже принято.

Блогеру также сообщили, что между Израилем, Азербайджаном и Беларусью якобы есть договоренность, что он прилетит в Баку, откуда его сразу вышлют в Израиль, передав “на руки” представителю этой страны.

Девушка со слов Лапшина отмечает, что силовики не представили никаких официальных бумаг и не вели протокол беседы.

"На “беседе” не присутствовали представители консульства Израиля или МИДа РБ, но даже адвокат! Встреча проходила в праздничные дни, когда посещение задержанных невозможно. Кроме того, вынести решение об экстрадиции может только суд - но никаких заседаний еще не было", - пишет она.

Подруга задержанного подчеркивает, что в консульстве Израиля, с которым она связалась, ей заявили, что никаких договоренностей по поводу Александра нет.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а Лапшин объявлен в межгосударственный розыск.

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