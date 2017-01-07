 

Разведка США обвинила Путина во вмешательстве в выборы

 

Президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью влияния на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.  Как передает «Лента.Ру», такое утверждение содержится в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

«По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию влияния на президентские выборы в США. Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом», — говорится в докладе.

Авторы документа считают, что власти России «отдавали явное предпочтение избранному президенту Трампу». «Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремились повысить шансы Трампа на избрание, в том числе путем возможной дискредитации госсекретаря Клинтон», — считают в американских спецслужбах.

Составители доклада утверждают, что масштаб вмешательства в избирательную кампанию носит беспрецедентный характер, при этом российская разведка якобы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне. Кроме того, для влияния на выборы Москва якобы использовала СМИ, в том числе телеканал RT.

Как полагают в спецслужбах США, за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы, стоит Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Похищенная в результате этого информация, как утверждается в докладе, передавалась в СМИ и ресурсу WikiLeaks.

В документе отмечается, что ряд выводов основаны на поведении «лояльных Кремлю политических деятелей», государственных СМИ и пророссийских аккаунтов в соцсетях, которые, по мнению авторов доклада, финансируются Россией.

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