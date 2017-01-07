 

Израильский спутник обнаружил в Сирии российские «Искандеры»

Автор: Отдел информации 

Израильский спутник дистанционного зондирования поверхности Земли Eros-B компании ImageSat, оснащенный камерами для съемки с разрешением 0,7 метра, заснял в Сирии российские оперативно-тактические комплексы «Искандер», сообщает haqqin.az со ссылкой на NEWSru Israel.

По данным портала Walla, спутник обнаружил ракеты на территории базы сирийских ВВС в Латакии.

В свою очередь, сайт Jerusalem Online сообщает, что машины с ракетами были укрыты от спутникового наблюдения. Их обнаружили, так как сильные дожди, обрушившиеся на регион на прошлой неделе, размыли укрытия. В результате военные вынуждены были перебазировать ракеты.

Пресса писала о появлении на территории Сирии российских ракет «Искандер» еще четыре года назад. Однако в феврале 2013 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Исайкин опроверг эти слухи.

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