 

Казахстан начал сокращать добычу нефти

 

Казахстан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК. Это телеканалу «Астана» подтвердили в Министерстве энергетики страны. Как пояснил директор департамента развития нефтяной промышленности Куандык Кулмурзин, с января страна уже сократила объем добычи на 20 тысяч баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля.

«На 20 тысяч баррелей мы меньше. В течение полугодия будет встреча членов ОПЕК и стран-наблюдателей. Еще будет ряд встреч, в ходе которых будет определен механизм контроля, ну и планы на дальнейшие действия: повлияет ли, принесет ли плоды, мы еще не знаем, чем закончится процесс возобновления добычи сланцевой нефти в Америке. Надо подождать хотя бы месяц», - сказал Кулмурзин.

Добычу сократила и Саудовская Аравия. Как пишет Wall Street Journal, речь идет о цифре в 486 тысяч баррелей в сутки. Именно так договаривались страны ОПЕК на заседании 30 ноября.

Члены картеля решили сократить добычу на один миллион двести тысяч баррелей в день, то есть до тридцати двух с половиной миллионов. Что касается стран вне ОПЕК, к которым относится и Казахстан, то они согласовали сокращение в общей сложности на 558 тысяч баррелей в сутки. Основную нагрузку взяла на себя Россия - 300 тысяч баррелей в день.

88 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
8 Янв 10° / 3°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Обама устроил прощальную вечеринку
Кадровые перестановки в Министерстве налогов
Казахстан начал сокращать добычу нефти
Содокладчики ПАСЕ едут в Азербайджан
Израильский спутник обнаружил в Сирии российские «Искандеры»
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Разведка США обвинила Путина во вмешательстве в выборы
Лапшина экстрадируют в Баку Блогер предстанет перед судом
В Батуми вместо Trump Tower построят элитное жилье
Приставы насильно отбирают 10-летнюю Нурай Шокирующее видео
В Подмосковье остались без света 100 тысяч человек
Мировые цены на нефть растут
Трамп исключил вмешательство России в выборы
На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича
Азербайджан наложил запрет на импорт птичьего мяса из Ирана и России
Депутат Вахид Ахмедов: «Безобразие! Таксишники меняют валюту туристам»
Стрельба в аэропорту Флориды есть жертвы, видео; Обновлено 0:33
Конгресс США утвердил итоги президентских выборов
В Швейцарии заговорили об отмене закона о «геноциде» армян
Каждой пятой семье денег хватает только на еду взгляд из Москвы
Стрелявший в центре Москвы объяснил свои действия
Армянская мать не отпускает второго сына в Карабах Эхо апрельской войны
Средняя зарплата в США выросла до $26 в час
На рынке "Тезе Базар" обнаружен подпольный мясной цех
Глава Пентагона: Россия мешает США