Казахстан начал сокращать добычу нефти

Казахстан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК. Это телеканалу «Астана» подтвердили в Министерстве энергетики страны. Как пояснил директор департамента развития нефтяной промышленности Куандык Кулмурзин, с января страна уже сократила объем добычи на 20 тысяч баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля.

«На 20 тысяч баррелей мы меньше. В течение полугодия будет встреча членов ОПЕК и стран-наблюдателей. Еще будет ряд встреч, в ходе которых будет определен механизм контроля, ну и планы на дальнейшие действия: повлияет ли, принесет ли плоды, мы еще не знаем, чем закончится процесс возобновления добычи сланцевой нефти в Америке. Надо подождать хотя бы месяц», - сказал Кулмурзин.

Добычу сократила и Саудовская Аравия. Как пишет Wall Street Journal, речь идет о цифре в 486 тысяч баррелей в сутки. Именно так договаривались страны ОПЕК на заседании 30 ноября.

Члены картеля решили сократить добычу на один миллион двести тысяч баррелей в день, то есть до тридцати двух с половиной миллионов. Что касается стран вне ОПЕК, к которым относится и Казахстан, то они согласовали сокращение в общей сложности на 558 тысяч баррелей в сутки. Основную нагрузку взяла на себя Россия - 300 тысяч баррелей в день.