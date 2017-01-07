 

Кадровые перестановки в Министерстве налогов

 

Назначены руководители двух новых департаментов Министерства налогов Азербайджана, говорится сегодня в информации на сайте ведомства.

Начальник Управления налогового аудита и оперативного контроля Тогрул Гулиев назначен генеральным директором департамента по контролю исполнения налогового законодательства, созданного на базе данного управления.

Генеральным директором департамента по контролю исполнения налоговых обязательств, созданного на базе Главного управления по анализу налоговых преступлений и организации взимания налоговых задолженностей, назначен Вугар Исмайлов, который ранее занимал должность начальника Главного управления внутренней безопасности.

В свою очередь, генеральным директором департамента внутренней безопасности, созданного на базе Главного управления внутренней безопасности, стал Зейналабдин Мамедзаде, который ранее возглавлял Главное управление по анализу налоговых преступлений и организации взимания налоговых задолженностей.

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