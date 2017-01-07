 

Аэропорт Флориды возобновил работу После стрельбы

 

Полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновятся в 00:00 по местному времени, говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в Twitter.

«Грузовые авиаперевозки и рейсы общего назначения (частные небольшие самолеты, служебные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейла будут запущены в полночь», — сообщили представители аэропорта.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента.

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он задержан полицией.

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