Полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновятся в 00:00 по местному времени, говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в Twitter.

«Грузовые авиаперевозки и рейсы общего назначения (частные небольшие самолеты, служебные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейла будут запущены в полночь», — сообщили представители аэропорта.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента.

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он задержан полицией.