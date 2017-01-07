Среди убийц Ровшана Ленкоранского был и боевик ИГИЛ

Стали известны новые детали убийства Ровшана Ленкоранского. Следственные органы Турции располагают достаточными материалами, указывающими на подозреваемых. Однако проблема в том, что на территории Турции не осталось ни одного участника заказного убийства. Все они покинули пределы страны сразу после совершения преступления, сообщает Sputnik.

Известно, что камеры наблюдения, установленные на бульваре Барбароссы в Стамбуле, зафиксировали четырех киллеров. Среди исполнителей убийства есть не только азербайджанцы, но и чеченец. Последний, по предварительным данным, является боевиком международной террористической организации "Исламское государство".

Убить "вора в законе" террориста ИГИЛ побудила самая простая жадность – страсть к деньгам. По словам источника, за физическое устранение Ровшана Ленкоранского заказчики заплатили несколько миллионов долларов. Озвучена даже цифра – 10 миллионов.