 

Депутат Вахид Ахмедов об инциденте с 10-летней Нурай обновлено

 

«Я провел телефонную беседу с первым заместителем главы Исполнительной власти Губинского района в связи с применением силы в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде в Губинском районном суде. В данный момент изучаю этот вопрос», — заявил депутат от Губинского избирательного округа №52 Вахид Ахмедов, сообщает Report.

Он также отметил, что поговорит в связи с этим с председателем Губинского районного суда.

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Заведующий отделом информации и аналитического расследования Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Эльгюн Сафаров выразил отношение к инциденту, произошедшему в Губинском районном суде, сообщает АПА.

По его словам, инцидент, когда 10-летнего ребенка забирали у тети и передавали отцу, расследуется.

«В настоящее время выясняются причины произошедшего. Следует расспросить все местные госструктуры и стороны, чтобы полностью узнать причины инцидента. Это очень деликатный вопрос. Данный вопрос невозможно решить за два-три дня. После расследования будет принято соответствующее решение»,  сказал представитель госкомитета.

Отметим, в распространенном в соцсетях видео запечатлено, как 10-летнюю Нурай судебные приставы насильно пытаются отобрать у тети и передать отцу ребенка.

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