В Казахстане два человека отравились «Боярышником»

В Караганде, по предварительным данным, два человека попали в больницу после употребления настойки «Боярышника», сообщил Sputnik Казахстан источник в медицинских кругах.

Двое молодых мужчин в пятницу обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Предположительно, недомогание они почувствовали после употребления «Боярышника».

Управление здравоохранения Карагандинской области пока не подтверждает данную информацию.

Массовое отравление людей косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт, произошло в декабре в Иркутской области России. Жертвами «Боярышника» там стали 76 человек, 123 человека пострадали.

Комитет по защите прав потребителей Миннацэкономики Казахстана ранее рекомендовал быть осторожными при покупке «Боярышника».