 

В Казахстане два человека отравились «Боярышником»

 

В Караганде, по предварительным данным, два человека попали в больницу после употребления настойки «Боярышника», сообщил Sputnik Казахстан источник в медицинских кругах.

Двое молодых мужчин в пятницу обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Предположительно, недомогание они почувствовали после употребления «Боярышника».

Управление здравоохранения Карагандинской области пока не подтверждает данную информацию.

Массовое отравление людей косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт, произошло в декабре в Иркутской области России. Жертвами «Боярышника» там стали 76 человек, 123 человека пострадали.

Комитет по защите прав потребителей Миннацэкономики Казахстана ранее рекомендовал быть осторожными при покупке «Боярышника».

402 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
8 Янв 11° / 4°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Завтра в Баку будет облачно
Хиллари Клинтон хочет побороться за пост мэра Нью-Йорка
Турецкий премьер отправился в Ирак
Таможенники задержали контрабандистов валюты фото
В Турции уволили еще 6 тысяч госслужащих
В Казахстане два человека отравились «Боярышником»
Депутат Вахид Ахмедов об инциденте с 10-летней Нурай обновлено
Среди убийц Ровшана Ленкоранского был и боевик ИГИЛ
Аэропорт Флориды возобновил работу После стрельбы
Обама устроил прощальную вечеринку
Кадровые перестановки в Министерстве налогов
Казахстан начал сокращать добычу нефти
Содокладчики ПАСЕ едут в Азербайджан
Израильский спутник обнаружил в Сирии российские «Искандеры»
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Разведка США обвинила Путина во вмешательстве в выборы
Лапшина экстрадируют в Баку Блогер предстанет перед судом
В Батуми вместо Trump Tower построят элитное жилье
Приставы насильно отбирают 10-летнюю Нурай
В Подмосковье остались без света 100 тысяч человек
Мировые цены на нефть растут
Трамп исключил вмешательство России в выборы
На Украине арестовали гаражи и корабль Януковича
Азербайджан наложил запрет на импорт птичьего мяса из Ирана и России
Депутат Вахид Ахмедов: «Безобразие! Таксишники меняют валюту туристам»