В Турции уволили еще 6 тысяч госслужащих

В Турции в рамках новой волны чисток уволены более 6 тысяч госслужащих по подозрению в причастности к организации июльского переворота в стране. Как сообщает Reuters, соответствующий декрет был подписан в пятницу, 6 января.

Уволены 2 678 офицеров полиции, 1 699 чиновников Министерства юстиции и 838 служащих Министерства здравоохранения, а также 649 ученых и 135 должностных лиц из Управления по религиозным делам.

По данным агентства, около 120 тысяч госслужащих были отстранены от работы на время расследования или уволены, однако позже тысячи человек восстановились в должности.