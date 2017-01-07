 

Турецкий премьер отправился в Ирак

 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл с официальным визитом в Ирак, сообщают сегодня турецкие СМИ.

В ходе визита Йылдырыма сопровождают министр национальной обороны Фикри Ышык, министр образования Исмет Йылмаз, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр таможни и торговли Бюлент Тюфекчи.

Согласно программе визита, ожидаются переговоры Йылдырыма с президентом Ирака Фуадом Масумом, председателем Палаты представителей Селимом Джибури.

Кроме того, Йылдырым встретится с рядом политических и религиозных деятелей Ирака и представителями общины этнических туркманов.

После переговоров в Багдаде глава турецкого правительства направится на север страны - в город Эрбиль, где встретится с главой и премьер-министром Курдской региональной администрации Ирака Масудом Барзани и Нечирваном Барзани.

Ожидается, что в ходе визита премьера Турции в Ирак будут обсуждаться вопросы развития отношений, укрепления экономических связей, развития торговли и совместная борьба с терроризмом.

Также одной из важных тем обсуждения будет присутствие ВС Турции на иракской территории.

ВС Турции используют базу Башика на севере Ирака для подготовки бойцов курдских военизированных формирований пешмерга в целях борьбы с террористической организацией «Исламское государство».

Накануне Йылдырым заявил, что присутствие ВС Турции на базе Башика не угрожает суверенитету Ирака.

Официальная Анкара ранее неоднократно заявляла о том, что не покинет базу, пока не будет устранена угроза Турции, исходящая со стороны ИГ.

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